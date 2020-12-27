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воскресенье, 27 декабря 2020 20:33

Мужчина зарезал семь человек, еще семь получили ранения

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Мужчина зарезал семь человек, еще семь получили ранения
Все пострадавшие направлены в ближайшую больницу. Фото: Reuters

В Китае, в провинции Ляонин семь человек погибли в результате нападения мужчины с ножом.

Еще семь человек получили ранения. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на местную полицию.

Правоохранители провели задержания нападающего и установили его личность.

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Всех пострадавших направили в ближайшую больницу.

Работники полиции выясняют причины происшествия. Продолжается следствие.

В селе Подол на Полтавщине 36-летний мужчина напал с ножом на женщин 30 и 32 лет. Резня произошла вечером 24 декабря в одном из частных домов.

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