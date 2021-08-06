Мужчина вырезал семью любимой. Не пощадил даже детей

В Росии 36-летний мужчина поссорился со своей девушкой и зарезал ее семью, в том числе маленького ребенка.

Трагедия произошла в селе Джирим Хакасии. Подозреваемого в убийстве задержали, это местный житель, сообщает Telegram канал LIFE SHOT.

По его словам, он был влюблен в девушку, они встречались, но она уехала из деревни. Позже по телефону пыталась порвать с ним и сказала, что у нее появился другой мужчина.

Брошенный любовник всю ночь пьянствовал, а утром пошел и убил целую семью: 56-летнюю мать, ее 8-летнюю внучку, 19-летнего сына, 58-летнего сожителя и его брата-близнеца.

Затем подозреваемый хотел повеситься, но передумал и пошел к другу. Оттуда позвонил девушке и рассказал о случившемся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина зарезал 23-летнюю жену и настаивал на самоубийстве

Мужчина ранее уже был судим за убийство и грабеж. В феврале вышел из колонии. Тогда односельчане помогли ему обустроить заброшенный дом, а он запугивал их, утверждая, что легко способен кому-то отрезать голову. С девушкой, чью семью он убил, были вместе всего два месяца.

Автор: LIFE SHOT Подозреваемый уже был судим за убийство и грабеж

Автор: LIFE SHOT Женщина бросила любовника и убежала из села

В селе Девладово Криворожского района Днепропетровской 28-летний Сергей Федотов порезал сына бывшей сожительницы. У мальчика ранения шеи и спины. Он умер в больнице. 7 июля мужчина, обиженный на любимую, связал скотчем ее двух детей - 2-летнего Михаила и 7-летнюю Вику. На глазах у девочки резал малого и одновременно говорил по телефону с женщиной. Федотова задержали. Он ранее уже был судим за разбой и состоит на учете за совершение домашнего насилия.