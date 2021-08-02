Мужчина зарезал 23-летнюю жену и настаивал на самоубийстве

В Житомирской области мужчина зарезал 23-летнюю жену. А потом пытался сымитировать самоубийство. Фото: zt.npu.gov.ua

В селе Первомайское Гладковицкой территориальной общины на Житомирщине мужчина зарезал 23-летнюю жену. А потом пытался скрыть обстоятельства, сымитировав самоубийство.

Мужчину разоблачили во лжи, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Тело женщины нашли в квартире, где она жила вместе с мужем. По его словам, он вернулся утром домой и обнаружил жену с ранениями на полу в кухне. На теле женщины были ножевые ранения. В дальнейшем также выяснилось, что между супругами был затяжной конфликт, а ночью давние обиды вспыхнули с новой силой", - говорится в сообщении полиции.

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В разгар эмоций мужчина зарезал жену. Во время общения с полицейскими - путался в показаниях.

"Собранные на месте вещественные доказательства, а также выводы экспертов указывали на убийство. Поэтому мы обоснованно заподозрили мужа, который путался в своих показаниях и противоречил сам себе. Только потом подозреваемый рассказал о событиях той ночи", - рассказал начальник отдела полиции № 1 Коростенского райуправления Руслан Прищепа.

Подозреваемого задержали. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

В Одессе 34-летняя женщина ударила несколько раз ножом в спину 71-летнюю мать. Потерпевшая скончалась по дороге в больницу. Подозреваемая пыталась выдать убийство за самоубийство. Мол, мать хотела уйти из жизни из-за болезни.