Мужчина украл кольцо у своей девушки и сделал предложение другой

Американец украл кольца у своей девушки. Фото: Reuters

В США мужчина украл кольца у своей девушки, чтобы сделать предложение другой.

Сейчас 48-летнего злоумышленника разыскивает полиция, сообщает NewsWeek.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина в нижнем белье избил водителя и украл его машину

"Мужчина по имени Джозеф Дэвис представлялся как Джо Браун или Маркус Браун. Встречался одновременно с двумя женщинами, которые проживают в разных городах", - говорится в сообщении.

Его "любимая" с Оранж-Сити поняла, что бойфренд украл ее кольца, когда увидела фото его невесты в Facebook.

Мужчина также похитил кольцо с бриллиантом, принадлежавшее бабушки девушки. Общая стоимость украденного имущества составила около $6270.

Впоследствии раскрылся и список судимостей Дэвиса. Его арестовывали за фальшивые документы, домашнее насилие и сбыт наркотиков.

На Тернопольщине полицейские задержали преступников, которые избили и ограбили товарища. После совершенного мужчины отобрали у него автомобиль и скрылись, взяв с собой в заложники человека.