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вторник, 04 мая 2021 15:19

Мужчина разлучает богачей с любовницами и возвращает их в семьи
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Китаец 31-летний Сяо Шен разлучает женатых мужчин с их любовницами и возвращает назад к женам. Он зарабатывает на этом уже шесть лет.

Мужчина сначала работал самостоятельно. Теперь у него есть команда. Она состоит из восьми работников, среди которых ситуационный аналитик и менеджер по работе с клиентами. Также есть актеры и режиссеры, которые готовы помочь в воплощении некоторых сценариев разрыва между любовницами и женатыми богачами. Об этом сообщает Oddity Central.

Средняя цена работы Шена составляет более $23 тыс. (150 тыс. юаней). Способы, которые он использует для развода мужчин с любовницами, могут быть сложными и дорогими.

Сяо Шен разлучает женатых мужчин с любовницами
Фото: Oddity Central
Сяо Шен разлучает женатых мужчин с любовницами
Сяо Шен разлучает женатых мужчин с любовницами

Осенью прошлого года к Шену обратилась женщина. Муж ей изменял с молодой любовницей. Команда организовала супругам небольшое путешествие, во время которого отправила мужу письмо от незнакомца. В том письме говорилось о том, что в его любовницы появился другой. Также были прикреплены фотографии как доказательство. Мужчина разорвал отношения с любовницей и остался с женой. Шен получил более $30 тыс. (200 тыс. юаней) за эту работу.

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Бизнесмен не дает клиентам гарантий, ведь могут возникнуть факторы, которые невозможно проконтролировать. Но чаще всего Шен вместе с командой находит способ разлучить женатого мужчину с любовницей и вернуть в семью.

Евгения переехала в Грецию и живет с мужем фермером в деревне. Он имеет оливковые деревья. Каждый год в сезон сбора оливок, женщина помогает собирать, а затем высылает оливковое масло и маринованные оливки. А также у нее можно заказать редкие греческие продукты.

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Дата
04
мая

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