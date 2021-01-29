Работа в отеле и сбор оливок – переезд в Грецию

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Евгения переехала в Грецию и живет с мужем фермером в деревне. Он имеет оливковые деревья. Каждый год в сезон сбора оливок, женщина помогает собирать, а затем высылает оливковое масло и маринованные оливки. А также у нее можно заказать редкие греческие продукты.

"Процесс сбора оливок довольно необычный собираем их специальными электрическими палками, похожими на морских ежей. Называют их "Верта". Раньше таких не было и оливки собирали специальными граблями, будто прочесывая ветку дерева. Конечно, этот процесс занимал больше времени", - говорит Евгения.

Литр оливкового масла здесь стоит 5 евро. Местные пытаются обязательно найти именно фермеров, что покупать масло у них.

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"На самом деле, покупать в Греции масло в супермаркетах это глупый тон. Поэтому все ищут фермеров, чтобы взять свежевыжатое масло. Она вкуснее и ароматнее", - объясняет.

Евгения-танцовщица. Сейчас занимается маникюром, а в сезон работает в отеле для туристов.

"Моя первая работа в Греции – уборщица в одном из лучших отелей Европы. Меня туда взяли на месяц в разгар сезона, а потом оставили. В следующем году меня уже пригласили на должность гостевого координатора", - говорит Евгения.

Прежде чем переезжать в другую страну, женщина советует съездить туда и пожить хотя бы какое-то время. Посмотреть подходит ли культура и менталитет страны в целом. Легко ли найти работу. И как в целом вы чувствуете себя в новой стране.

"Начать переезд надо с определения целей. Чего и как вы хотите достичь. Алгоритм действий и поехали. Начинать с нуля-это еще один шанс переписать жизнь так, как хотите этого вы. Посоветовала бы не бояться. Все не так страшно, как кажется. Тревожно только поначалу. Затем вы ко всему привыкнете и будете чувствовать себя более, чем комфортно. Как будто никогда и не меняли страну", - добавляет.

Украинцы, которые переехали жить в Польшу, рассказали Gazeta.ua что их удивляет в супермаркетах.