Мужчина потерял слух из-за татуировки

Саркоидоз связан с иммунным ответом, но его триггер не всегда очевиден. Фото: Reuters

В Японии 35-летний мужчина столкнулся с очень необычными последствиями татуировки.

В частности, у него возник саркоидоз, произошло ухудшение зрения и потеря слуха. Об этом случае сообщили медики из университетской больницы Фукуока в Японии, передает Science Alert.

"Мужчина обратился к врачам через четыре месяца после того, как сделал татуировку. Он пришел к офтальмологам и жаловался на ухудшение зрения. У него диагностировали увеит - воспаление средней, сосудистой, оболочки глаза. Медики не обнаружили явных признаков травмы или инфекции, которые можно было бы обвинить в этом состоянии. Они заподозрили, что причиной отека и покраснения глаз может быть саркоидоз, при котором в теле появляются гранулемы. Известно, что саркоидоз связан с иммунным ответом, но его триггер не всегда очевиден. Анализы крови ожидаемо показали повышенный уровень гормонов, связанных с иммунной ответа. Компьютерная томография грудной клетки пациента также показала кучу крошечных узелков - еще один характерный признак саркоидоза ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сразу после начала лечения мужчина потерял слух.

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"Такое случается нечасто, но бывают случаи, когда гранулемы появляются вокруг нервов в черепе и мешают слуха", - говорится в сообщении.

Изучая странный случай заболевания, врачи обратили внимание на татуировку на спине пациента. На ней они обнаружили признаки гранулем, и связали болезнь пациента именно с этим.

По словам врачей, после нескольких недель приема кортикостероидов к пациенту вернулся слух. В то же время, у мужчины прошло воспаление глаз, а с татуировки исчезли гранулемы.

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