Мужчина полгода стеснялся идти в больницу из-за причины болей в животе: рентген шокировал

Мужчина проглотил телефон. Фото: pixabay.com

В египетском городе Асуан врачи изъяли телефон из желудка мужчины.

Пациент обратился к врачам Асуанской университетской больницы с жалобами на боли в животе. При осмотре ему сделали рентген. Снимок показал, что в желудке мужчины - кнопочный телефон, пишет Daily Mirror.

Пациент проглотил устройство шесть месяцев назад. Все это время страдал от боли. К медикам не обращался, потому что стеснялся.

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Мужчина надеялся, что телефон выйдет из организма естественным путем, но этого не случилось. Телефон мешал пищеварению, что и вызвало болевые ощущения.

Египтянина прооперировали и изъяли телефон. О состоянии здоровья мужчины не сообщается. При каких обстоятельствах он проглотил телефон тоже не известно.

Похожий случай произошел в Косово. 33-летней мужчина проглотил мобильный телефон Nokia 3310, 2000 года выпуска. Устройство застрял в животе. Желудок не смог переварить мобильник из-за его размеров. Врачам пришлось оперировать мужчину, телефон достали.