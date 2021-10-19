Телефон убил пятиклассника во время онлайн-урока

Школьник учился дома с помощью телефона bp-pf Covid-ограничениq. Фото: pixabay.com

Во вьетнамской провинции Нгеан ученик пятого класса Нам Ань погиб после взрыва смартфона. Трагедия произошла около 16:00 по местному времени во время онлайн-урока.

Мальчик учился дистанционно из-за пандемии Covid-19. Для этого использовал смартфон, пишет Mirror со ссылкой на местные СМИ.

Взорвавшийся телефон стоял на зарядке, а мальчик был в наушниках. От разрыва гаджета одежда на школьнике загорелась.

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Соседи сразу отвезли ребенка в больницу, но спасти его не удалось. Школьник умер той же ночью.

Какой марки был смартфон и как его заряжали, неизвестно.

Высокопоставленный чиновник из Министерства образования и обучения Ле Чунг Сон подтвердил информацию о трагедии.

Сейчас полиция расследует дело о гибели пятиклассника, хотя семья мальчика против этого.

На голове у девочки во время сна взорвались беспроводные наушники. Это произошло на борту самолета через 2 ч. после вылета из Пекина. У пострадавшей диагностировали ожоги головы, шеи и рук. Обгорели волосы. Взрыв вызвало использование устройства с литий-ионным аккумулятором.