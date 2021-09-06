В животе мужчины застрял мобильный телефон

В Косово мужчина проглотил мобильный телефон Nokia 3310, 2000 года выпуска.

Телефон застрял в животе 33-летнего потерпевшего, пишет Metro.

Автор: facebook.com/skendert Рентген легких жителя Косово, "съевшего" мобильный телефон

Желудок не смог переварить мобильник через его размеры. Врачам пришлось оперировать мужчину. Медики извлекли устройство частями, не разрезая желудок. Операция прошла без осложнений.

В то же время ядовитые вещества из аккумулятора могли вытечь и серьезно навредить мужчине.

Зачем и как он съел телефон - не известно.

Автор: facebook.com/skendert Медикам удалось достать проглоченную Nokia частями. Желудок не разрезали

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