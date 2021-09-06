В животе мужчины застрял мобильный телефон

В Косово мужчина проглотил мобильный телефон Nokia 3310, 2000 года выпуска.
Телефон застрял в животе 33-летнего потерпевшего, пишет Metro.
Желудок не смог переварить мобильник через его размеры. Врачам пришлось оперировать мужчину. Медики извлекли устройство частями, не разрезая желудок. Операция прошла без осложнений.
В то же время ядовитые вещества из аккумулятора могли вытечь и серьезно навредить мужчине.
Зачем и как он съел телефон - не известно.
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