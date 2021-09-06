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понедельник, 06 сентября 2021 19:15

В животе мужчины застрял мобильный телефон

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В Косово мужчина проглотил мобильный телефон Nokia 3310, 2000 года выпуска.

Телефон застрял в животе 33-летнего потерпевшего, пишет Metro.

Автор: facebook.com/skendert
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Рентген легких жителя Косово, "съевшего" мобильный телефон

Желудок не смог переварить мобильник через его размеры. Врачам пришлось оперировать мужчину. Медики извлекли устройство частями, не разрезая желудок. Операция прошла без осложнений.

В то же время ядовитые вещества из аккумулятора могли вытечь и серьезно навредить мужчине.

Зачем и как он съел телефон - не известно.

Автор: facebook.com/skendert
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Медикам удалось достать проглоченную Nokia частями. Желудок не разрезали

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 2-летний мальчик проглотил горсть магнитных шариков

В Черкассах 12-летний мальчик проглотил 25 магнитов. В областной детской больнице сначала пытались протолкнуть шарики твердой пищей, потом эндоскопом. Впоследствии мальчика прооперировали.

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