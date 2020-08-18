Мужчина погиб на водной горке

В американском Скоттсдэйле 32-летний мужчина скончался в аквапарке. Фото: ladbible.com

В американском Скоттсдейле, штат Аризона, 32-летний мужчина скончался в аквапарке.

Приглушенные крики о помощи услышал полицейский, который ночью совершал обход аквапарка. Выяснилось, что звуки доносятся из трубы горки. Об этом сообщает LAD Bible.

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Обнаружив в трубе аттракциона мужчину, полицейский вызвал помощь. Однако, как отмечает издание, спасти его не удалось. Он перестал разговаривать со спасателями.

Предварительно выяснили, что мужчина перебрался через забор и поднялся на горку, после чего, видимо, пытался покататься.

Точную причину смерти установят эксперты.

В Канзасе, США, на самой высокой водной горке мира погиб 10-летний Калеб Шваб. Был сыном конгрессмена Скотта Шваба. Семья не планировала идти в аквапарк из-за прогнозов погоды. После службы в церкви хотела вернуться домой. Но Скотту позвонили. Мол, в аквапарке проведут мероприятие для официальных лиц. Там четверо сыновей Швабов попросили покататься.