Мужчина готовил шашлык на Вечном огне

В Дагестане задержали россиянина, который готовил шашлык на Вечном огне в парке.

Мужчина также давал советы по правильному приготовления. Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале Baza.

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Полиция задержала местного жителя, который готовил шашлык на Вечном огне. Фото: Скриншот с видео

"Огонь есть, все есть, даже уголь не надо", - говорит россиянин.

В Белой Церкви Киевской области разыскивают девушек, которые "готовили еду на Вечном огне в Парке славы". Информация о них появилась в одной из социальных сетей, сообщают в Белоцерковском отделе полиции.