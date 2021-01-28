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четверг, 28 января 2021 21:56

Мужчина готовил шашлык на Вечном огне

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В Дагестане задержали россиянина, который готовил шашлык на Вечном огне в парке.

Мужчина также давал советы по правильному приготовления. Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале Baza.

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  Полиция задержала местного жителя, который готовил шашлык на Вечном огне. Фото: Скриншот с видео
Полиция задержала местного жителя, который готовил шашлык на Вечном огне. Фото: Скриншот с видео

"Огонь есть, все есть, даже уголь не надо", - говорит россиянин.

В Белой Церкви Киевской области разыскивают девушек, которые "готовили еду на Вечном огне в Парке славы". Информация о них появилась в одной из социальных сетей, сообщают в Белоцерковском отделе полиции.

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