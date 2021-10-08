Мужчина дважды за сутки пытался ограбить тоже отделения банка

Грабитель вернулся в то же отделение через день после первого нападения / REUTERS

Грабителя в США арестовали после того, как он дважды за сутки пытался ограбить один и тот же банк.

Мужчину из Сан-Диего арестовали во вторник, 5 октября. Сэмюэль Браун, 33 года, не признал себя виновным. Об этом пишет Mirror.

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По словам полиции, Браун во время первого нападения на банк показывал сотрудникам записку с требованием отдать наличные деньги, угрожая оружием. Вызвали полицию, но он скрылся с "большой суммой денег" до того, как прибыли офицеры.

Он вернулся на место преступления днем позже, чтобы повторить, и на этот раз ему эго поймали. Грабителя определили по системе видеонаблюдения.

Браун должен предстать перед судом 21 октября. Полиция не назвала украденную сумму и возвращены ли деньги.

В грузинском городе Кварели в сентябре неизвестный с оружием ворвался в отделение "Банка Грузии". В заложники он захватил 15 человек. Он требовал 500 тыс. лари. За некоторое время заложников освободили, а злоумышленника задержали.