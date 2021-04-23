Москва высылает польских дипломатов

В МИД РФ решили опротестовать решение Варшавы. Фото: pexels.com

Москва высылает пять работников польского посольства.

Дипломатов обязали покинуть РФ до 15 мая включительно. В МИД уже вызвали посла Польши в Москве.

"Ему выразили решительный протест по поводу необоснованного объявления трех сотрудников посольства РФ в Польше персонами нон грата под абсурдным предлогом выражения солидарности с США, которые голословно утверждают о причастности России к каким-то кибератакам на территории своей страны", — говорится в заявлении МИД РФ.

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В Москве Варшаву обвинили в сознательной реализации курса на дальнейшую деградацию и разрушения двусторонних отношений с РФ.

Власти Польши объявили персонами нон-грата трех российских дипломатов. Работники российского посольства совершили действия, нарушающие статус дипломата. Об этом сообщила пресс-служба польского ведомства.