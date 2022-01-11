Москва отреагировала на угрозу "дать РФ по яйцам"

Мария Захарова отреагировала на слова евродепутата Радослава Сикорского. Фото: пресс-служба МЗС РФ, "РИА Новости"

В министерстве иностранных дел России отреагировали на слова экс-главы МИД Польши и действующего евродепутата Радослава Сикорского о том, что Россия - "серийный насильник" и ей надо "дать по яйцам"

Ответ на слова евродепутата появился в Telegram представительницы российского министерства Марии Захаровой.

"Россия - женского рода. Похоже, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия", - написала Захарова.

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11 января Радослав Сикорский прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что НАТО якобы захватывает "осиротевшие" после СССР территории. Сикорский призвал РФ осознать, что эти страны - не осиротевшие, а Россия никогда не была их родителем. "Скорее серийным насильником" для стран Восточной Европы и постсоветского пространства", - написал евродепутат.