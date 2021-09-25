Московские дороги помоют шампунем: зачем

В мэрии заявили, что раствор безопасен. Фото: ua.news

В Москве дороги, тротуары и парковки помоют специальным шампунем.

Раствор поможет очистить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. Об этом сообщает ТСН.

"В недоступных для техники местах промывки будут выполнять вручную комплексные бригадами работников коммунальных служб", - сказал заместитель московского мэра Петр Бирюков.

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По его словам, шампунь является безопасным. Он полностью разлагается в почве и не содержит опасных веществ.

Кабинет министров предлагает Верховной Раде установить плату за пользование дорогами государственного значения для транспорта весом более 12 т. Цель такой платы за проезд - увеличение доходов дорожного фонда в Украине.