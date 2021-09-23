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четверг, 23 сентября 2021 09:48

Из грузовиков собираются брать деньги за пользование дорогами

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Кабинет министров предлагает Верховной Раде установить плату за пользование дорогами государственного значения для транспорта весом более 12 т.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 22 сентября.

"Логика проекта довольно проста: тысячи километров автодорог в Украине строятся за счет налогоплательщиков, то есть всех украинцев. При этом тысячи километров украинских дорог получают наибольшую нагрузку и износ именно из-за грузовиков. Поэтому для них предлагается установить оплату за пользование дорогами общего пользования", - сказал Шмыгаль.

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Основная цель введения такой платы за проезд - увеличение доходов дорожного фонда в Украине. Также установка справедливого подхода к сбору средств на развитие дорог от пользователей дорожной инфраструктуры.

Шмыгаль добавил, что эта инициатива является частью Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, поскольку это правило "абсолютного большинства европейских стран".

Также законопроект предусматривает введение системы контроля движения транспортных средств и электронной системы платы за пользование дорогами.

Автор: ukranews.com
  Пояснительная записка к законопроекту
Пояснительная записка к законопроекту

15 сентября Кабмин утвердил проект госбюджета. В правительстве заявили о стабильном курсе гривны. На развитие дорожной инфраструктуры предусмотрели более 124 млрд грн. Шмыгаль пообещал тысячи километров обновленных дорог, строительство новых мостов и аэропортов.

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