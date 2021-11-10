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среда, 10 ноября 2021 16:55

Мошенник заблокировал страницу гендиректора Instagram: подробности

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Мошенник заблокировал страницу гендиректора Instagram: подробности
Мошенник заранее опубликовал в интернете фальшивый некролог и дал его как официальное подтверждение смерти. Фото: pixabay.com

Instagram временно заблокировал учетную запись генерального директора соцсети Адама Моссери из-за мошенника, который сообщил в техподдержку о его смерти.

Аккаунт Моссери в сентябре заблокировали с помощью установления памятного статуса, пишет VICE.

"Благодаря этой функции можно сообщить модераторам соцсети о смерти владельца учетной записи. В ответ они блокируют возможность входить в аккаунт и изменять уже загруженные сообщения", - говорится в сообщении.

Чтобы установить памятный статус, необходимо прислать модераторам свидетельство о смерти. Мошенник, подписанный @Syenrai, заранее опубликовал в интернете фальшивый некролог и дал его как официальное подтверждение. Служба поддержки сопоставила фото, имя и дату рождения в некрологе и учетной записи, у них не возникло сомнений перед блокировкой.

Мошенник во всем признался и показал электронные письма общения с поддержкой Instagram, а также скриншот заблокированного аккаунта. Доступ к странице гендиректора оперативно восстановили, но, по словам мошенника, в остальных случаях процесс восстановления затягивается на значительно более длительное время.

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28 октября начался ребрендинг компании Facebook. Теперь она называется Meta. Meta продолжит работать над соцсетью Facebook, сервисами Instagram и WhatsApp. О намерении переименовать компанию Facebook стало известно 19 октября. Ребрендинг является частью усилий Facebook, направленных на то, чтобы отказаться от репутации компании по социальным сетям.

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Дата
10
ноября

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