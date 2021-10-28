Цукерберг официально переименовал Facebook

В четверг, 28 октября, начался ребрендинг компании Facebook. Теперь она называется Meta.

Об этом заявил основатель компании и ее гендиректор Марк Цукерберг на презентации.

Автор: скриншот Логотип компании Meta

"Мы компания, которая создает технологии для связи. Вместе мы наконец-то можем приблизить людей к центру наших технологий. И вместе мы сможем разблокировать значительно большую креативную экономику", - сказал Цукерберг.

Он отметил, что компания объединяет все приложения и технологии под одним новым брендом. Meta продолжит работать над соцсетью Facebook, сервисами Instagram и WhatsApp.

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Цукерберг подчеркнул, что компания хочет ассоциироваться с "метавселенной", а не только с Facebook.

Корпоративная структура компании не изменится, уверил Цукерберг.

О намерении переименовать компанию Facebook стало известно 19 октября. Ребрендинг является частью усилий Facebook, направленных на то, чтобы отказаться от репутации компании по социальным сетям и сосредоточиться на планах Цукерберга по созданию "цели вселенной".