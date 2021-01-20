Мощный взрыв разрушил здание в центре столицы: есть пострадавшие

В среду, 20 января, в столице Испании Мадриде недалеко от ворот Толедо прогремел мощный взрыв.
Об этом сообщило издание El Pais.
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Около 15:00 в одном из домов в центре города произошел взрыв. Пока что его причины неизвестны.
По предварительным версиями, это была утечка бытового газа.
В результате взрыва разрушена крыша и с 5-го по 7-й этажи. Число жертв также неизвестно.
Спасатели обнаружили 6 пострадавших, 1 из них в тяжелом состоянии. Минимум еще 1 человек пропал под завалами.
В Польше на самом большом заводе взрывчатых веществ Nitroerg произошел взрыв.
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