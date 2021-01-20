 
Ексклюзивы
1/5
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты
Просмотров: 522
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 513
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1647
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 621
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 468
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 729
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Просмотров: 1566
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Просмотров: 1044
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
Просмотров: 441
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
8 Просмотров: 981
Фото
Все фото
4
3
3
15
6
Мощный взрыв разрушил здание в центре столицы: есть пострадавшие
Мощный взрыв разрушил здание в центре столицы: есть пострадавшие
Обещал вернуться: Трамп покинул Белый дом перед инаугурацией Байдена
Обещал вернуться: Трамп покинул Белый дом перед инаугурацией Байдена
Педагог в Белом доме: 5 фактов о будущей первой леди США Джилл Байден
Педагог в Белом доме: 5 фактов о будущей первой леди США Джилл Байден
25 тыс. нацгвардейцев и Капитолий в колючей проволоке: как выглядит Вашингтон за несколько часов до инаугурации Байдена
25 тыс. нацгвардейцев и Капитолий в колючей проволоке: как выглядит Вашингтон за несколько часов до инаугурации Байдена
Нет желающих приобрести самый дорогой особняк страны
Нет желающих приобрести самый дорогой особняк страны
Видео
Все видео
Инаугурация 46-го президента США Джозефа Байдена. Прямая трансляция
Инаугурация 46-го президента США Джозефа Байдена. Прямая трансляция
"Горжусь, что не начал войн" - Трамп обратился к нации с прощальной речью
"Горжусь, что не начал войн" - Трамп обратился к нации с прощальной речью
Трамп призвал молиться за администрацию Байдена
Трамп призвал молиться за администрацию Байдена
В России лавина накрыла горнолыжный курорт: есть пострадавшие
В России лавина накрыла горнолыжный курорт: есть пострадавшие
В российском цирке козлов и обезьян надели в нацистскую форму на заказ попов
В российском цирке козлов и обезьян надели в нацистскую форму на заказ попов
Интервью
1/5
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1647
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3825
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 585
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 2133
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6840
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 января 2021
Просмотров: 18
Вуса заради чемпіонства
Я не вболіваю за київське "Динамо" понад 20 років. Але ця команда завжди поряд зі мною. Бо переважна більшість друзів і приятелів залишаються з нею. ...
среда, 20 января 2021 17:06

Мощный взрыв разрушил здание в центре столицы: есть пострадавшие
4

  Комментировать

В центре Мадрида произошел мощный взрыв.
Фото: Reuters
В центре Мадрида произошел мощный взрыв.
В центре Мадрида произошел мощный взрыв.
В центре Мадрида произошел мощный взрыв.

В среду, 20 января, в столице Испании Мадриде недалеко от ворот Толедо прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщило издание El Pais.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты

Около 15:00 в одном из домов в центре города произошел взрыв. Пока что его причины неизвестны.

По предварительным версиями, это была утечка бытового газа.

В результате взрыва разрушена крыша и с 5-го по 7-й этажи. Число жертв также неизвестно.

Спасатели обнаружили 6 пострадавших, 1 из них в тяжелом состоянии. Минимум еще 1 человек пропал под завалами.

В Польше на самом большом заводе взрывчатых веществ Nitroerg произошел взрыв.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мощный взрыв разрушил здание в центре столицы: есть пострадавшие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
января

На корриде погибли 222 человека

Нацисты договорились истреблять евреев

Британцы получили власть над Гонконгом

Заложники провели 444 дня в плену

Самое читаемое
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
19
 1 Просмотров: 15129
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий 2 Просмотров: 10395
Известная модель похвасталась прелестями в экстравагантном бикини
Известная модель похвасталась прелестями в экстравагантном бикини
5
 Просмотров: 9657
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
10
 1 Просмотров: 8451
Гороскоп на 20 января: кто будет в центре внимания
Гороскоп на 20 января: кто будет в центре внимания
 Просмотров: 7164
Мир
Трамп написал письмо Байдену - СМИ
Трамп написал письмо Байдену - СМИ Просмотров: 144
Инаугурация 46-го президента США Джозефа Байдена. Прямая трансляция
Инаугурация 46-го президента США Джозефа Байдена. Прямая трансляция
 Просмотров: 270
Обещал вернуться: Трамп покинул Белый дом перед инаугурацией Байдена
Обещал вернуться: Трамп покинул Белый дом перед инаугурацией Байдена
3
 Просмотров: 468
Педагог в Белом доме: 5 фактов о будущей первой леди США Джилл Байден
Педагог в Белом доме: 5 фактов о будущей первой леди США Джилл Байден
3
 Просмотров: 621
Байден решил, каким будет его первое решение
Байден решил, каким будет его первое решение Просмотров: 504
Больше всего комментируют
7
Президент боится обидеть влиятельных лиц, поэтому не делает реформы - эксперт
7
Он не на своем месте и это беда - Андрухович о Зеленском
4
Украина подписала газовые соглашения с РФ
4
Украина пригласит Байдена на 30-ю годовщину Независимости
3
Против "слуги" Дубинского открыли уголовные дела
Голосов: 1014
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть