Мощный шторм накрыл часть Греции: есть жертвы

 
Ексклюзивы
1/5
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Просмотров: 306
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
1 Просмотров: 1494
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
Просмотров: 297
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
Просмотров: 7083
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
2 Просмотров: 3951
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Просмотров: 2601
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Просмотров: 1710
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Просмотров: 2385
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
Просмотров: 1377
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Просмотров: 783
Фото
Все фото
5
4
16
4
5
Мощный шторм накрыл часть Греции: есть жертвы
Мощный шторм накрыл часть Греции: есть жертвы
Мисс Вселенная-2021: назвали имя победительницы
Мисс Вселенная-2021: назвали имя победительницы
Смертоносные торнадо в США: показали новые фото разрушений
Смертоносные торнадо в США: показали новые фото разрушений
Семья рекордсменов установила дома 444 рождественских елки
Семья рекордсменов установила дома 444 рождественских елки
Серия торнадо разрушила город
Серия торнадо разрушила город
Видео
Все видео
В Германии создали боевого робота
В Германии создали боевого робота
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
Выпустили трейлер новой части "Матрицы"
Выпустили трейлер новой части "Матрицы"
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3465
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6048
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1422
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4338
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 945
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
10 декабря 2021
Просмотров: 432
Невидима республіка
В європейському мисленні про політику є дві головні лінії. Перша – імперська. Вона починається з епохи Цезаря й Авґуста в Давньому Римі. Образ ...
понедельник, 13 декабря 2021 11:22

Мощный шторм накрыл часть Греции: есть жертвы
5

  Комментировать

Мощные штормы охватили в субботу часть Греции и вызвали паводки. Погиб по меньшей мере один человек.

12 декабря водителя снесенного наводнениями авто нашли мертвой, пишет Reuters со ссылкой на местную полицию.

"Местные спасатели нашли тело 55-летней женщины около ее машины в селе Скотина", - говорится в сообщении.

Обильные дожди 11 декабря на Западе и Севере Греции вызвали паводки в некоторых реках, затопив села и дома.

Фото: Reuters

Спасатели получили более 900 вызовов с просьбой о помощи в связи с поваленными деревьями и наводнением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Египет накрыл мощный песчаный ураган: фото

Более 50 человек, вероятно, погибли после того, как несколько торнадо пролетели над юго-западной частью Кентукки поздно вечером в пятницу, 10 декабря.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мощный шторм накрыл часть Греции: есть жертвы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
декабря

Казак стал правителем Молдавии

Самое читаемое
Сидел в бочонке и ел яблоки: задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери
Сидел в бочонке и ел яблоки: задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери
5
 Просмотров: 9360
В Украину прилетел мужчина в одежде с триколором и гербом РФ: ему пришлось покаяться
В Украину прилетел мужчина в одежде с триколором и гербом РФ: ему пришлось покаяться 1 Просмотров: 8136
Гороскоп на 13-19 декабря: для кого эта неделя станет суперуспешной
Гороскоп на 13-19 декабря: для кого эта неделя станет суперуспешной
 Просмотров: 7416
&quot;Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке&quot;: в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
26
 Просмотров: 7074
Загадочное исчезновение супругов: спасатели нашли тело беременной
Загадочное исчезновение супругов: спасатели нашли тело беременной
9
 Просмотров: 6948
Мир
Южная Корея и КНДР готовы объявить о завершении 70-летней войны
Южная Корея и КНДР готовы объявить о завершении 70-летней войны Просмотров: 315
Белый дом отключил видео выступления тайваньского министра из-за карты
Белый дом отключил видео выступления тайваньского министра из-за карты Просмотров: 297
Больных коронавирусом будут отслеживать по лицу
Больных коронавирусом будут отслеживать по лицу Просмотров: 720
Мисс Вселенная-2021: назвали имя победительницы
Мисс Вселенная-2021: назвали имя победительницы
4
 Просмотров: 2853
Смертоносные торнадо в США: показали новые фото разрушений
Смертоносные торнадо в США: показали новые фото разрушений
16
 Просмотров: 1989
Больше всего комментируют
8
Зеленский отреагировал на скандал с Гогилашвили
4
Резников заявил, что вторжение РФ в Украину ознаменует конец нынешнего мира
2
Вопрос полного расследования "вагнергейта" – это вопрос доверия к власти - Порошенко
2
Саакашвили нуждается в осмотре психиатра – медики
2
Жена Гогилашвили не оформлена в ОП и получает зарплату в "Квартал 95"
Голосов: 161
Голосование Поддерживаете идею введения Украиной визового режима для граждан РФ?
  • Да
  • Нет
Просмотреть