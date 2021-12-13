Мощный шторм накрыл часть Греции: есть жертвы

Мощные штормы охватили в субботу часть Греции и вызвали паводки. Погиб по меньшей мере один человек.

12 декабря водителя снесенного наводнениями авто нашли мертвой, пишет Reuters со ссылкой на местную полицию.

"Местные спасатели нашли тело 55-летней женщины около ее машины в селе Скотина", - говорится в сообщении.

Обильные дожди 11 декабря на Западе и Севере Греции вызвали паводки в некоторых реках, затопив села и дома.

Фото: Reuters

Спасатели получили более 900 вызовов с просьбой о помощи в связи с поваленными деревьями и наводнением.

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Более 50 человек, вероятно, погибли после того, как несколько торнадо пролетели над юго-западной частью Кентукки поздно вечером в пятницу, 10 декабря.