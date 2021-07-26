Мощный шторм накроет Олимпиаду. Когда ждать

Олимпийские игра в Токио стартовали 23 июля и продлятся до августа. Фото: Reuters

Токио, где сейчас проходят Олимпийские игры, накроет тропическим штормом "Непартак". Непогоду ждут уже во вторник.

Метеорологическое агентство предупредило о сильном дожде, сильный ветер и высокие волны. Кроме того, шторм может перерасти в настоящий тайфун, передает The Japan times.

Погода привлкла внимание организаторов Олимпиады, поэтому некоторые соревнования по академической гребле, запланированные на начало этой недели, уже перенесли.

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По данным метеорологического агентства, в воскресенье днем ​​"Непартак" двигался на север со скоростью около 15 км/ч у острова Минамитори. Однако он накапливал порывы со скоростью до 108 км/ч. Во вторник шторм может принести порывы в 126 км/ч с прогнозируемым количеством осадков до 150 мм.

Тропический шторм "Эльза" на днях накрыл Нью-Йорк. Аномальные ливни затопили метро. Некоторые его станции превратились в подземные озера, сообщали очевидцы. Ранее "Эльза" бурлила на Кубе, в штатах - Флорида, Джорджия и Южная Каролина. Всюду непогода несла с собой шквальные ветра и аномально сильные дожди.