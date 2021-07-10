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суббота, 10 июля 2021 13:12

Ужасные ливни затопили города. Эвакуируют 240 тыс. людей
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В Японии из-за ливня эвакуируют 240 тыс. человек.
Фото: Reuters
В Японии из-за ливня эвакуируют 240 тыс. человек.
В Японии из-за ливня эвакуируют 240 тыс. человек.

Японию накрыли мощные ливни. Из-за этого власти объявили об эвакуации более 240 тыс. человек.

Об этом сообщило издание NHK.

На юго-западе страны, в Каогшима, Миядзаки и Кимамото, объявили чрезвычайное положение. Для более 240 тыс. человек назначили пятый уровень опасности.

Предупреждение об эвакуации охватывает города Изуми, Иса и Сацумасендай, а также города Сацума и Юсуи в префектуре Каогшима.

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Накануне в Японии из-за непогоды произошел селевой оползень, разрушивший ряд домов. Десятки людей пропали без вести.

В некоторых районах страны выпало за один день столько осадков, сколько обычно выпадает в течение всего июля.

Тропический шторм "Эльза", который принес непогоду на Кубу, штаты Флорида, Джорджия и Южную Каролину, пронесся наводнениями в Нью-Йорке. Аномальные ливни затопили метро. Некоторые станции превратились в подземные озера. Местами уровень воды доходил до пояса взрослым людям.

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Дата
10
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