Ужасные ливни затопили города. Эвакуируют 240 тыс. людей

Японию накрыли мощные ливни. Из-за этого власти объявили об эвакуации более 240 тыс. человек.

Об этом сообщило издание NHK.

На юго-западе страны, в Каогшима, Миядзаки и Кимамото, объявили чрезвычайное положение. Для более 240 тыс. человек назначили пятый уровень опасности.

Предупреждение об эвакуации охватывает города Изуми, Иса и Сацумасендай, а также города Сацума и Юсуи в префектуре Каогшима.

Накануне в Японии из-за непогоды произошел селевой оползень, разрушивший ряд домов. Десятки людей пропали без вести.

В некоторых районах страны выпало за один день столько осадков, сколько обычно выпадает в течение всего июля.

Weather officials are warning that the seasonal rain front will continue to bring localized torrential rains on Friday to western Japan and other areas. They urge residents in the areas hit by the record rains in Hiroshima, Tottori and nearby prefectures to stay safe in shelters. pic.twitter.com/qSNKjpV9n8