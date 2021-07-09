Аномальный ливень затопил метро: люди плавали в подземке

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Тропический шторм "Эльза", который принес непогоду на Кубу, штаты Флориду, Джорджию и Южную Каролину, пронесся наводнениями в Нью-Йорке. Аномальные ливни затопили метро.

Очевидцы снимали видео затопленного метрополитена. Опубликовали на YouTube.

Некоторые станции превратились в подземные озера. Местами уровень воды доходил до пояса взрослым людям.

"Пожалуйста, будьте осторожны и не заходите на затопленные станции, пока бригады работают над решением проблемы", - писали на странице нью-йоркского метро в Twitter.

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Местные власти призвали жителей остаться дома 9 июля и переждать непогоду.

На Кубе эвакуировали 70 тыс. человек в Южном регионе острова. Власти опасаются, что тропический шторм "Эльза" может вызвать сильное наводнение после удара по нескольким островам Карибского моря.