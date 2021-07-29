Мощный камнепад снес часть села

Фото: Минтранс Дагестана

В Дагестане мощные ливни спровоцировали камнепад. Камни летели с гор и снесли часть села.

В частности разрушили несколько зданий, в том числе местный магазин, а также дороги, два автомобильных моста и три пешеходных, сообщают в Минтрансе Дагестана.

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Транспортное сообщение с тремя населенными пунктами - Сантлада, Хварши и Хонох с населением более 1000 человек прервано. Они остались отрезанными от цивилизации.

Девять туристов погибли в северной Индии после того, как на их автомобили упали камни. Еще трое получили ранения. Камнепад произошел в воскресенье, 25 июля. Драматические кадры, размещены в соцсетях, показывают, как большие камни котятся по долине на мост и в реку. Предварительно ударяют по припаркованным авто.