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понедельник, 26 июля 2021 16:51

Опубликовали страшное видео, как камнепад убивает девять человек

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Опубликовали страшное видео, как камнепад убивает девять человек
Девять человек погибли, и мост обрушился после камнепада / SWNS

Девять туристов погибли в северной Индии после того, как на их автомобили упали камни. Еще трое получили ранения. Камнепад произошел в воскресенье, 25 июля.

Драматические кадры, размещены в соцсетях, показывают, как большие камни котятся по долине на мост и в реку. Об этом пишет ВВС.

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На видео можно увидеть, как большие валуны ударяют по припаркованным авто, прежде чем обрушить мост. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших. Он добавил, что пострадавшим выплатят помощь из государственного фонда. Также сейчас экстренно оказывают помощь пострадавшим.

Некоторые из убитых были из столицы Дели. Они посещали популярную туристическую деревню Читкул. Пока непонятно, что вызвало камнепад, но предупреждения о возможных оползнях ранее были из-за прогнозируемых сильных дождей.

Некоторые части Индии пострадали от оползней и наводнений, вызванных сильными дождями. Сейчас в стране сезон дождей, который длится с июня по сентябрь ежегодно.

По меньшей мере 136 человек погибли в штате Махараштра на западе Индии после того, как ливень затопил сотни деревень, снес дома и оставил жителей в затруднительном положении.

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