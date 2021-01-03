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воскресенье, 03 января 2021 16:16

Мощные снегопады обрушились на еще одну страну

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Мощные снегопады на юге Австрии привели к блокированию дорог и сходу лавин.

Пострадали Восточный Тироль и Каринтия, сообщает АРА.

Автор: apa.at
  Снегопады на юге Австрии привели к блокированию дорог и сходу лавин
Снегопады на юге Австрии привели к блокированию дорог и сходу лавин

В федеральной земле Каринтия больше всего осадков выпало в районе Филлах-Ланд, где было зафиксировано до 90 см снега. Под снеговой нагрузкой есть поваленные деревья, перекрыт ряд дорог. В отдельных местах сохраняется лавинная опасность.

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В городке Лиенц на востоке федеральной земли Тироль под давлением массы снега обрушилось здание склада, пострадавших нет. По соображениям безопасности из-за угрозы схода лавин ряд дорог в Восточном Тироле перекрыты.

Прогнозируется, что в воскресенье и понедельник осадки на юге Австрии значительно уменьшатся.

Вьюга парализовала северо-восток США. За считанные часы в некоторых районах сугробов снега намело на метр высотой. Справиться оперативно с такой непогодой коммунальщики не успевают. Поэтому движение на нескольких трассах парализовано.

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Дата
03
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