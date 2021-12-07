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вторник, 07 декабря 2021 11:43

Мощное извержение вулкана Семеру: возросло число погибших
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Фото: Reuters

В Индонезии по меньшей мере 34 человека погибли в результате извержения вулкана Семеру на острове Ява.

Еще 17 человек считают пропавшими без вести, сообщило национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии, передает France24.

"Из зоны поражения эвакуировали более 3,7 тыс. человек. Во вторник поисковые бригады привлекли собак для помощи в операции", - заявил представитель нацагентства Абдула Мухари.

56 человек пострадали, в том числе две беременные женщины. Большинство из пострадавших получили серьезные ожоги.

7 декабря зафиксировали еще три небольших извержения, каждое из которых создавало километровый столб пепла. Официальные лица рекомендуют не приближаться к горе Семеру на расстояние ближе 5 км из-за загрязнения воздуха.

В ближайшие дни ожидается дождь, который может помешать спасательным работам.

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В Индонезии на острове Ява 4 декабря произошло извержение вулкана. Пепел накрыл окрестные села, заставив сотни жителей покинуть собственные жилища. Вулкан, который находится на высоте 3676 м над уровнем моря, ранее извергался в январе.

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