В Индонезии вулкан выбросил столб пепла высотой 15 километров: есть погибшие и пострадавшие

Вулкан Семеру на острове Ява начал извергаться второй раз за несколько месяцев и выбросил столб пепла высотой 15 км. Власти ведут эвакуацию местных жителей.

По словам очевидцев, извержение настолько сильное, что из-за пепла не видно неба и солнца, сообщает Би-би-си. Извержение Семеру также сопровождается дождем из гравия.

Авиакомпании, чьи рейсы пролегают над Явой, предупредили что облако вулканического пепла поднялось на высоту 15 км.

Консультативный центр по вулканическому пеплу в австралийском Дарвине сообщает, что пепел дрейфует на юго-запад от вершины вулкана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вулкан на острове Ла-Пальма выбросил новый поток лавы

Как пишет Channel News Asia, в результате извержении вулкана Семеру на индонезийском острове Ява погиб один человек, еще более 40 пострадали. Некоторые местные жители не успели эвакуироваться и оказались заблокированными в домах.

В Индонезии на острове Ява произошло извержение вулкана. Пепел накрыл окрестные села, заставив сотни жителей покинуть собственные жилища.