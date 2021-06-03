Моргенштерна оштрафовали за пропаганду наркотиков

Суд оштрафовал российского рэпера Моргенштерна. Фото: vokrug.tv

Зюзинский суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей российского рэпера Моргенштерна, настоящее имя Алишер Валеев.

Его признали виновным в пропаганде наркотиков в интернете. Об этом сообщила пресс служба суда.

Претензии Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД касались текстов двух песен рэпера: "Розовое вино - 2" и "Family". Клипы на эти произведения были размещены на YouTube.

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При рассмотрении дела артист отрицал совершение админпроступка. Его адвокаты настаивали на прекращении дела, ссылаясь на то, что не Моргенштерн преподавал эту информацию в интернет.

Адвокаты рэпера указывали, что Моргенштерн не является ни администратором, ни владельцем YouTube-канала, а представленные следствием заключения экспертов нельзя признать допустимыми доказательствами.

Сам Моргенштерн дал объяснения суду, отметив, что он пел не все куплеты песен. "Здесь у меня был только припев", - сказал он.

29 апреля этого года российского рэпера Моргенштерна, настоящее имя Алишер Валеев, внесли в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Список опубликовало Министерство культуры и информационной политики Украины.