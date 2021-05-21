Молодые британцы не хотят монархии

Королева Елизавета II через два года отметит 70 лет на троне / Getty Images

Недавний опрос в Великобритании показал, что молодые британцы скорее не хотят монархии и предпочли бы установить в стране республику.

Опросы YouGov показывает, что 41% британцев в возрасте 18-24 года предпочли бы избирать президента вместо того, чтобы иметь монарха, по сравнению с 31% сторонников монархии. Об этом пишет The Independent.

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Это полная противоположность настроений, которые были два года назад. Тогда опрос показал, что 46% молодежи предпочли монархию и только 26% хотели ее исчезновения.

Опросы YouGov провели среди 4870 взрослых в возрасте 15-49 лет. Оно также показало, что в целом 53% британцев поддерживают монархию. Это на 5% меньше, чем в таком же опросе 2019-го. Среди людей в возрасте 65 лет, 81% поддерживает монархию. В этой группе отношения практически не изменилось за два года. В целом, поддержка идеи выбирать главу государства выросла с 26% в 2019 году до 41% в 2021-м.

В последнее время королевская семья попадает в эпицентр скандалов. Принц Эндрю оставил королевские обязанности из-за дружбы с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном в 2019-м. В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевской службы и перебрались в США, где дают интервью Опре Уинфри, в которых обвиняют монаршую семью в черствости и расизме. В апреле 95-летняя королева потеряла 99-летнего мужа, принца Филиппа.

Королева правит 68 лет и готовится отметить платиновый юбилей в 2023 году. Ассоциация прессы назвала ее "символом стабильности нации". Несмотря на то, что монархия теряет привлекательность среди молодежи, в целом королеву и монархию поддержал 61% британцев. Менее четверти считает, что королевству следует стать республикой.

Опросы YouGov показало, что 58% британцев в возрасте 18-24 года, больше симпатизируют Гарри и Меган, а не монаршей семье, а 15% старшим членам королевской семьи. Среди британцев в возрасте старше 50 лет, симпатии диаметрально противоположные. Поддерживают королевскую семью и королеву 46% из них.