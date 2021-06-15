Молния пронзила 15-летнюю девушку

Подростка убило молнией. Фото: pixabay.com

В штате Джорджия США молния попала в 15-летнюю девушку, которая отдыхала на пляже. Она умерла.

Инцидент произошел в 14:37 в субботу, 12 июня, когда подросток купалась в океане, сообщает ABC News.

Девушку пытались спасти чрезвычайники, пока не приехала скорая. Ее госпитализировали, но в больнице медики констатировали смерть.

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По данным Национальной метеорологической службы США, в стране ежегодно от молнии погибают 49 человек.

В Танзании молния ударила в здание школы, в результате чего пострадали по меньшей мере 39 учеников. Инцидент произошел на северо-западе страны, у нескольких человек серьезные травмы. Школьников, которым была необходима медицинская помощь, доставили в местные больницы.