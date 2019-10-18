В Танзании молния попала в школу, пострадали 39 учеников

В Танзании молния ударила в здание школы, в результате чего пострадали по меньшей мере 39 учеников.
Инцидент произошел на северо-западе страны, у нескольких человек серьезные травмы. Об этом сообщает Xinhua
"Произошло прямое попадание молнии, несколько учеников получили серьезные травмы", - отметил советник в округе Нкомэ Масумбуко Нкубе.
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Школьников, которым была необходима медицинская помощь, доставили в местные больницы.
Удар молнии в футбольное поле поразил сразу нескольких игроков во время матча на Ямайке. Пострадали 4 футболиста - двое из них были доставлены в больницу.
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