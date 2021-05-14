Молния убила 9-летнего парня: отец пожертвовал его органы

Отец Мэтт Бэнкс с сыном Джорданом / Facebook Мэтта Бренкса

В британском городе Блэкпул во вторник, 11 мая, молния убила 9-летнего мальчика, который играл в футбол.

Отец Джордана Бэнкса Мэтт рассказал, что пожертвовал органы сына, чтобы спасли жизни трех других детей. Об этом пишет Daily Star.

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Джордан трагически погиб, когда его ударила молния на футбольном поле около 17:05.

Джордан собирал средства для нуждающихся, оставлял сладости для 999 рабочих на вынужденной самоизоляции, и пробегал дистанцию, чтобы собрать деньги для благотворительных организаций в сфере психического здоровья в память о дяде, который покончил с собой.

"Он всегда ставил других выше себя. Такого бескорыстного маленького человека не найти. Даже сейчас его доброта означает, что трое других детей смогут жить. Потому что он всегда говорил, что хотел бы иметь возможность помочь людям, если бы мог стать донором. Мы сидели и часами говорили о будущем. Он всегда спрашивал меня, как хочу, чтобы его дети называли меня, когда у него будут свои", - написал отец Мэтт Бэнкс.

Мэтт призвал других родителей уделять как можно больше времени своим детям, какими бы маленькими они ни были. А также ценить каждое мгновение, даже моменты, которые сейчас кажутся незначительными.

Дань памяти Джордану выразили английские публичные лица. В частности, звезда футбола из клуба "Ливерпуль" Джеймс Милнер.