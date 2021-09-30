Молдаванам дали оплачиваемый выходной для вакцинации

В Молдове сейчас привито 22,5% населения. Фото: Reuters

В Молдове работники смогут взять два оплачиваемых выходных дня для вакцинации от коронавируса.

Сейчас там полный курс вакцинации прошли 22,5% населения, сообщила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица на заседании правительства 30 сентября, передает Newsmaker.

"Мы примем несколько мер, чтобы поддержать вакцинацию. Речь идет о решении субсидировать из госбюджета двухдневный выходной для тех, кто сделал прививку от Covid-19. Это решение побуждает работодателей продвигать вакцинацию в своих коллективах", - сказала она.

В Молдове полностью вакцинировали против коронавируса 781515 человек.

Гаврилица требовала активизировать проверки и обеспечить соблюдение санитарных мероприятий.

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"Убедитесь, что ваши предприятия не обслуживают клиентов, которые не носят масок и их надевают все ваши сотрудники. Я обращаюсь к менеджерам магазинов, заправочных станций, банковских учреждений, офисов. Мы не можем постоянно всех проверять", - обратилась она к работодателям.

22 сентября на заседании правительство приняло решение о введении обязательной вакцинации от коронавируса. Законодательство Украины предусматривает такие меры, подчеркнул глава Минздрава Виктор Ляшко. В список работников, подлежащих обязательной Covid-вакцинации, попали чиновники и педагоги.