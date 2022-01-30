Moderna начала испытывать на людях вакцину против ВИЧ

До сих пор вакцины от ВИЧ не давали требуемого результата. Фото: Reuters

Moderna объявила о введении первых доз экспериментальных антигенов вакцины против ВИЧ.

Об этом сообщает сама компания.

Они были введены во время клинического испытания в Университете Джорджа Вашингтона в округе Колумбия.

"Мы очень рады продвижению этого нового направления в разработке вакцины от ВИЧ. Поиск вакцины был длинным и сложным, и наличие новых инструментов с точки зрения иммуногенов может стать ключом к быстрому прогрессу", - заявил доктор медицинских наук Марк Файнберг.

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В исследованиях примут участие 56 здоровых с отрицательным статусом ВИЧ людей. 48 участников получат одну или две дозы вакцины. Еще восемь добровольцев получат только иммуногены для усиления. Они будут контролироваться в течение шести месяцев после последней вакцинации.

Вакцину уже испытали на мышах и макаках.

Группа ученых из Национального института биомедицинских инноваций, здоровья и питания Японии провела успешные испытания вакцины от ВИЧ на макаках-крабоедах. После введения обезьяны вакцины заразились ВИЧ, но последующие тесты его не обнаружили.