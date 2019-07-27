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Митинги в Москве: более 350 задержанных

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Митинги в Москве: более 350 задержанных
В столице России продолжаются митинги. Фото: "Новая газета"

В Москве на митинге полиция задержала 350 человек.

Участники акции требуют допустить независимый кандидатов на выборы в Мосгордуму, сообщает ОВД-Инфо.

Полиции Москвы заявили, что количество задержанных составляет 295 человек.

"Все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства. Значительное количество задержанных не является жителями Москвы", - заявили в пресс-службе полиции Москвы.

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"Новая газета" сообщает, что в настоящее время на пересечении Тверского бульвара с ул.Тверская и Пушкинской люди стоят по обе стороны улицы. Изредка выкрикивают "Мы здесь власть", никто не расходится. Напротив стоит Росгвардия в полной амуниции и сотрудники полиции с железными щитами для оттеснения людей. Их они пока не применяли, но держат на чеку.

В Москве проходят акции с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в гордуму. Задержали двух кандидатов - Юлию Галямин и Дмитрия Гудкова и не менее 40 участников мероприятия, проходит возле мэрии Москвы.

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