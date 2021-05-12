Мировые лидеры просят США помочь с вакцинами

США помогут другими странам с ковид вакциной. Фото: АР

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что 40% мировых лидеров обратились к нему с просьбой помочь с вакцинами против Covid-19.

"Практически 40% мировых лидеров звонят и спрашивают, можем ли мы им помочь. Мы попробуем", сказал Байден, сообщает AFP.

Байден повторил свою позицию, что он отдает приоритет в вакцинации американцев, но США "будут работать с другими странами".

Речь идет о том, что не все страны имеют доступ к вакцинам или мощности для изготовления этих препаратов.

При этом президент Соединенных Штатов не уточнил, лидеры каких именно стран обращались к нему.

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В среду, 5 мая, на Всемирном конгрессе вакцин-2021 выбрали лучший антикоронавирусный препарат. Победителем признали вакцину производства американской компании Moderna. Также высокие оценки получил препарат, разработанный совместно компаниями Pfizer и BioNTech. При этом в шорт-лист номинантов на лучшую вакцину попал препарат производства британско-шведской компании AstraZeneca. А также российский "Спутник V".