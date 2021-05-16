Мировые авиакомпании прекратили полеты в Израиль

В связи с конфликтом решили прекратить полеты. Фото: Reuters

Все иностранные авиакомпании приостановили полеты в Израиль.

Это связано с обострением израильско-палестинского конфликта, сообщает The Times of Israel.

Компании Fly Dubai и Etihad Air прекратили полеты в Израиль в субботу. Другие авиакомпании сделали это в течение последних дней.

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В международном аэропорту "Бен-Гурион" в Израиле доска расписаний полетов показывает, что ряд авиакомпаний все еще имеют запланированные рейсы с 19 мая.

Более ста граждан Украины обратились в МИД с просьбой об эвакуации из сектора Газы. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина".