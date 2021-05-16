Мировые авиакомпании прекратили полеты в Израиль

 
Ексклюзивы
1/5
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 567
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
Просмотров: 2601
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 783
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Просмотров: 495
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 585
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 702
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 540
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 747
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1134
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
1 Просмотров: 801
Фото
Все фото
7
6
3
9
5
Умер Фрэнк Синатра
Умер Фрэнк Синатра
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Арендовала гроб и устроила гулянку: женщина пригласила родню на свои похороны
Арендовала гроб и устроила гулянку: женщина пригласила родню на свои похороны
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
В пещере нашли могилы неандертальцев
В пещере нашли могилы неандертальцев
Видео
Все видео
Израиль ударил по штабу ХАМАС в Секторе Газа. Военные показали видео
Израиль ударил по штабу ХАМАС в Секторе Газа. Военные показали видео
На город обрушились смертельные торнадо
На город обрушились смертельные торнадо
Молния убила стадо из 18 слонов
Молния убила стадо из 18 слонов
Ведущую прогноза погоды "атаковали" клоны: курьезное видео
Ведущую прогноза погоды "атаковали" клоны: курьезное видео
Около 50 человек погибли от начала палестино-израильского конфликта
Около 50 человек погибли от начала палестино-израильского конфликта
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 765
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 702
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 387
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 540
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 477
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
14 мая 2021
Просмотров: 594
Є дві ціни крові – мала і нескінченна
Мені нічого не відомо про долю хлопчини, який 2014 року віддав танк у руки сепаратистів. Повернувся додому і десь працює? Пішов навчатися? Виїхав на ...
воскресенье, 16 мая 2021 12:23

Мировые авиакомпании прекратили полеты в Израиль

  Комментировать
Мировые авиакомпании прекратили полеты в Израиль
В связи с конфликтом решили прекратить полеты. Фото: Reuters

Все иностранные авиакомпании приостановили полеты в Израиль.

Это связано с обострением израильско-палестинского конфликта, сообщает The Times of Israel.

Компании Fly Dubai и Etihad Air прекратили полеты в Израиль в субботу. Другие авиакомпании сделали это в течение последних дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Европе протестуют в поддержку Палестины

В международном аэропорту "Бен-Гурион" в Израиле доска расписаний полетов показывает, что ряд авиакомпаний все еще имеют запланированные рейсы с 19 мая.

Более ста граждан Украины обратились в МИД с просьбой об эвакуации из сектора Газы. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мировые авиакомпании прекратили полеты в Израиль». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
мая

Новые возможности для государства: Украина стала членом ВТО

Ошибка польского командования и предательство: казаки победили в битве

Безглютеновая диета лечит целиакию

Праздник 16 мая: сегодня церковь чтит женщин

Самое читаемое
Пышногрудая Ники Минаж взбудоражила сеть позированием топлесс
Пышногрудая Ники Минаж взбудоражила сеть позированием топлесс
5
 Просмотров: 15615
&quot;Увеличенные&quot; ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
"Увеличенные" ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
11
 Просмотров: 10080
Гороскоп на выходные: на кого ждут страсть и незабываемые свидания
Гороскоп на выходные: на кого ждут страсть и незабываемые свидания
 Просмотров: 6984
Молния убила 9-летнего парня: отец пожертвовал его органы
Молния убила 9-летнего парня: отец пожертвовал его органы Просмотров: 6111
Что есть на завтрак, чтобы не было проблем с сердцем
Что есть на завтрак, чтобы не было проблем с сердцем Просмотров: 5346
Мир
Израиль ударил по штабу ХАМАС в Секторе Газа. Военные показали видео
Израиль ударил по штабу ХАМАС в Секторе Газа. Военные показали видео
 Просмотров: 243
В поддержку Украине в Черное море направляется корабль королевского флота Великобритании
В поддержку Украине в Черное море направляется корабль королевского флота Великобритании Просмотров: 171
Мать убила детей и сдалась полиции
Мать убила детей и сдалась полиции Просмотров: 540
"Железный купол" в действии показала израильская армия
"Железный купол" в действии показала израильская армия Просмотров: 648
Генсек НАТО подчеркнул важную роль военного сдерживания
Генсек НАТО подчеркнул важную роль военного сдерживания Просмотров: 126
Больше всего комментируют
10
"Зачистка": Путин резко отреагировал на арест кума
5
Неубедительно: Рябошапка удивился, по которым статьям обвиняют Медведчука
3
В Зеленского готовят большую пресс-конференцию
3
Путин отомстит за кума - экс-генпрокурор
2
Зеленскому посоветовали пригласить Путина на Афон
Голосов: 777
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть