Миротворцы ООН подорвались на мине в Мали

В Мали машина миротворцев ООН подорвалась на мине.
Взрыв произошел возле поселка Диалло в регионе Мопти во время патрулирования района. Об этом сообщает пресс-служба Миссии ООН в Мали.
В результате взрыва, по предварительным данным, семь человек получили ранения. Пострадавших доставили в медучреждение, трое из них в тяжелом состоянии.
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Пока неизвестно, в контингент какой страны входят раненые миротворцы.
Украина хочет увеличить миротворческий контингент в Конго. Это решение поддержал Совет национальной безопасности и обороны.
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