Миротворцы ООН подорвались на мине в Мали

Миротворцы ООН подорвались на мине. Фото: ukrinform.ua

В Мали машина миротворцев ООН подорвалась на мине.

Взрыв произошел возле поселка Диалло в регионе Мопти во время патрулирования района. Об этом сообщает пресс-служба Миссии ООН в Мали.

В результате взрыва, по предварительным данным, семь человек получили ранения. Пострадавших доставили в медучреждение, трое из них в тяжелом состоянии.

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Пока неизвестно, в контингент какой страны входят раненые миротворцы.

Украина хочет увеличить миротворческий контингент в Конго. Это решение поддержал Совет национальной безопасности и обороны.