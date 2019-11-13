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среда, 13 ноября 2019 14:52

"Мир балансирует на грани войны" - британская разведка

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&quot;Мир балансирует на грани войны&quot; - британская разведка
Глава МИ-6 считает, что мир дошел до критической точки. Фото: wikipedia.org

Сегодня в мире существует глобальная напряжение и наиболее уязвимыми со времен "холодной войны".

"Оценивая текущее напряжение с Китаем и Россией, усиление противостояния с Ираном в Персидском заливе и постоянную угрозу со стороны "Исламского государства" и Аль-Каиды, создается впечатление, что мы находимся в какой-то критической точке. Я думаю, что сейчас происходит балансировка на грани войны", - рассказал председатель Секретной разведывательной службы Великобритании (МИ-6) Алекс Янгер в интервью Sky News.

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По его словам, нужно интернализировать уроки прошлого и двигаться вперед, избегая повторения ошибок.

Россия представляет военную угрозу западным странам во главе с США. В ближайшие годы прогнозируют еще более обострение соперничества великих держав в Арктике.

За прошедшие 10 лет Россия активно восстанавливала в Арктике старые военные базы, которые существуют с советских времен, и сводила новые. В марте российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что только с 2013 года создали 475 баз.

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