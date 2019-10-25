Если Россия победит в Сирии, будет более вдохновенно воевать на Донбассе

Украине может откликнуться российский успех в регионе или окончания местной войны. Если это произойдет Кремль будет иметь больше ресурсов и вдохновения воевать против наших солдат на Донбассе. Фото: ВВС

Россия и Турция будут совместно контролировать сирийско-турецкую границу. Об этом лидеры государств Реджеп Эрдоган и Владимир Путин договорились на встрече в Сочи 22 октября. Переговоры продолжались шесть часов, главной их темой стала турецкая военная операция "Источник мира" на севере Сирии, которую контролируют курды. После переговоров с Путиным турецкий лидер заявил об окончании сирийской операции.

По окончании встречи в Сочи министр иностранных дел РФ Сергей Лавров зачитал прессе меморандум с десяти пунктов, которого достигли президенты. Согласно ему власть Турции распространяется на ту часть 30-километровой зоны возле границы, которая была под их контролем в результате операции.

В другую часть войдет российская военная полиция. Они будут способствовать отводу курдских подразделений на 30 км от сирийско-турецкой границы, которое должно завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября.

С этого момента должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование границы и зоны операции "Источник мира".

В освобожденной от курдов зоне могут разместить часть сирийских беженцев, которые сейчас находятся на территории Турции, предложил Реджеп Эрдоган.

Россия хочет уменьшить турецкое влияние в сирийском регионе. А Турция стремилась к уничтожению курдских группировок на границе. Обе стороны достигли успеха.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Что означает эта сделка? Зачем она Анкаре?

- Ключевым для Турции, когда она начинала "Источник мира", было желание избавиться от вооруженных отрядов курдов на своих границах. Анкара расценивала их наличие, как угрозу. Турки долго воюют с Курдской рабочей партией, отстаивающей независимость Курдистана. Для Эрдогана - это был один из ключевых вопросов безопасности, которое он постоянно поднимал на международной арене. Еще одной причиной было большое количество беженцев, находящихся в Турции. Они негативно влияли на экономическое состояние страны.

Россия является главным бенефициаром войны в Сирии. Турция, знала что Кремль может стать союзником в операции против курдов. С той территории выходили Соединенные Штаты и образовывалась определенная военная пустота. Анкара и Москва решила воспользоваться этой ситуацией.

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Какую роль здесь играет Российская Федерация?

- Турция консультировалась с РФ перед началом операции на границе с Сирией. Москва не хочет расширения турецкого влияния в регионе. Понимает, что рано или поздно начнутся переговоры о мире в Сирии. И наиболее громкий голос на них будет у того, у кого будет господствующее положение в регионе. Каждая сторона сможет выторговать себе столько, сколько завоевала. РФ хотела ограничить пространство для действий Турции. Достигла этого, поделив с ней пограничную зону. В обмен предложила туркам такие условия, от которых они не могли отказаться. Россия обеспечила ликвидацию курдских отрядов на турецко-сирийской границе. Кремль поставил Анкару в такую ​​ситуацию, когда у нее нет аргументов, чтобы дальше проводить военную операцию и брать под контроль всю территорию, как планировалось ранее.

Эрдоган вполне достиг своих целей и может быть удовлетворен. Он избежал санкций - Америка сняла их, как только было объявлено о прекращении военной операции. Турция решила вопрос безопасности на границе но не столкнулась лбом ни с сирийцами, ни с россиянами, которые контролируют регион.

Что будет после этого с курдскими группировками?

- Они будут вынуждены уйти. Это - одно из ключевых условий соглашения между РФ и Турцией. В политическом смысле курды будут пытаться получить хоть какие-то автономию или самоуправление от Башара Асада. Однако вряд ли он удовлетворит их желания. Они еще имеют определенные территории под своим контролем. Пока не ясно, планирует ли Москва и Анкара захватывать их. От этого сильно зависят политические позиции курдов. Но от границы они отойдут и попадут в значительную зависимость от России и Асада.

Как русско-турецкое соглашение повлияет на ситуацию в сирийском регионе?

- Северо-восточная Сирия сейчас может представить свое будущее. Будет разделена между Москвой и Анкарой. В городах власть будет у Башара Асада. Камнем преткновения в сирийском регионе станет провинция Идлиб. Она остается последним форпостом повстанцев, воюющих против Башара Асада. Судьба провинции будет решаться в ближайшее время, ведь она раздражает сирийского президента и Кремль. Пока нет официальных данных, говорили ли Путин и Эрдоган об этом. Но скорее всего, да. И скоро увидим результаты их переговоров - будут пытаться захватить эту территорию.

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Будет ли ситуация в Сирии иметь последствия для Украины?

- Вряд русско-турецкое соглашение как-то повлияет на нас. Это - достаточно конкретная локальная ситуация, которая никак не пересекается с Украиной. Но можем сделать вывод из сирийского конфликта. Когда в государстве начинаются внутренние противоречия, упадок властных институтов, она становится легкой добычей для внешнего врага. Надо стремиться, что такая участь не постигла Украину. Также нам определенным образом может откликнуться российский успех в регионе или окончание местной войны. Если это произойдет у Кремля будет больше ресурсов и вдохновения воевать против наших солдат на Донбассе.

Сирийскую операцию против курдов Турция начала 9 октября. Наземному наступления предшествовали авианалеты и арт-обстрел. Гражданскими жертвами военных действий стали 218 человек, в том числе 18 детей, заявили в курдском администрации. Еще о 702 ликвидированных боевиках пишет Министерство обороны Турции в Твиттере.