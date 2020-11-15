Министром финансов может впервые в истории США стать женщина

С 1789 года, когда первым министром финансов США стал Александр Гамильтон, эту должность всегда занимали мужчины. Фото: NBC News

Член совета Федеральной резервной системы США Лейл Брейнард является главной претенденткой на должность министра финансов США в администрации нового американского президента Джо Байдена.

Среди других возможных кандидатов называются экс-глава ФРС Джанет Йеллен, экс-заместитель министра финансов Сара Блум Раскин, а также CEO компании, управляющей TIAA Роджер Фергюсон. Об этом сообщает Financial Times.

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Издание отмечает, что с 1789 года, когда первым министром финансов США стал Александр Гамильтон, эту должность всегда занимали мужчины.

Первоочередной задачей Брейнард на посту министра финансов станет воплощение в жизнь обещаний Байдена в плане новых мер поддержки американской экономики, отмечает издание.

3 ноября в США состоялись президентские выборы. По предварительным результатам голосования, победу на выборах одержал Джо Байден. Однако Трамп оспаривает результаты в суде. Говорит, что у него украли почти 3 млн голосов. Это произошло из-за автоматическую систему подсчета Dominion.