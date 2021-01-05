Министр ушел в отставку после провала вакцинации

В Латвии министр здравоохранения подал в отставку. Фото: pexels.com

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выразил недоверие министру здравоохранения Илзе Винькеле.

Его обвиняют в провале кампании вакцинации населения от коронавируса, передает Delfi.

Кариньш говорит, что Латвия находится на решающем моменте борьбы с пандемией. Требует провести максимально быструю иммунизацию людей.

"Уже с начала второй волны пандемии мы боремся с последствиями того, что когда могли действовать быстро и на опережение, не было ясного и понятного плана действий", - сказал глава правительства.

План должен обеспечить доступ всего населения к вакцинам. Должен обеспечить идеальный логистический и коммуникационный процесс.

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"Учитывая все эти обстоятельства я решил выразить недоверие министру, о чем проинформировал партнеров по коалиции. В команде правительства я жду энергичного человека с четким видением, как убедительно управлять и восстановить нашу нынешнюю борьбу с пандемией", - заявил Кариньш.

Винькеле принял требование премьер-министра покинуть пост.

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