Минимум девятеро погибших - в городе случилось два теракта

Два взрыва прогремели на Филиппинах. Фото: с видео CNN Philippines

Два взрыва в городе Холо на юге Филиппин произошли с разницей в час, сообщает телеканал CNN Philippines.

Первый в 11:53 по местному времени (6:53 по Киеву), второй - около 13:00 (8:00), напротив отделения банка развития Филиппин в том же районе. Первым взорвался начиненный взрывчаткой мотоцикл. Второй взрыв осуществил террорист-смертник.

Повреждено здание и два магазина. Погибли по меньшей мере девять человек. Пострадали около 40 человек, среди которых 22 гражданских.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В полуразрушенном здании нашли тайник с взрывчаткой

"На данный момент у нас пять погибших военнослужащих, еще 18 получили ранения. Мы устанавливаем виновников взрыва. Мы все еще проверяем, связано ли это с арестом лидера " Абу Сайяф" (он присягнул на верность "исламскому государству") Иданга Сусукана", - заявил представитель 11-й пехотной дивизии Роналду Матео.

В Сирии на пути российской автоколонны сработало самодельное взрывное устройство, погиб генерал-майор Вооруженных сил Российской Федерации.