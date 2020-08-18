В Сирии взорвали автоколонну с российскими военными: погиб генерал

Инцидент произошел при возвращении российской автоколонны в 15 км от города Дейр эз-Зор. Фото: Reuters

В Сирии на пути российской автоколонны сработало самодельное взрывное устройство, погиб генерал-майор Вооруженных сил Российской Федерации.

В Минобороны РФ информацию о гибели генерала подтвердили. В то же время, уточнили, что при подрыве еще трое российских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает Интерфакс.

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"Инцидент произошел при возвращении российской автоколонны в 15 км от города Дейр эз-Зор. Погибшим был генерал-майор РФ Вячеслав Гладких, который занимал должность заместителя командующего 36 общевойсковой армии. В Сирии он находился в статусе "военного советника. Вместе с ним погибли командующий национальной обороны Дейр-эз-Зора Аль-Меядин Мухаммад Тайсар Аз-Захир и четверо его подчиненных ", - информирует российский Telegram канал Mash.

В столице Сомали Могадишо боевики атаковали отель. В результате теракта погибли более 10 человек, еще 30 пострадали.