Минфин США предупреждает о рисках в отношении криптовалют

Технологии могут быть использованы для сдерживания потока "черных" денег от организованной преступности. Фото: pixabay.com

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о "взрыве рисков" на цифровых рынках, в том числе неправомерное использование криптовалют.

Она также заявила, что новые финансовые технологии смогут помочь в борьбе с преступностью и сокращением неравенства, пишет Reuters.

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"Мы живем в условиях резкого роста рисков, связанных с мошенничеством, отмыванием денег, финансированием терроризма и конфиденциальностью данных", - сказала Йеллен.

Технологии могут быть использованы для сдерживания потока "черных" денег от организованной преступности и борьбы с хакерами. По ее словам, принятие в декабре закона О борьбе с отмыванием денег, позволит Минфину пересмотреть структуру борьбы с незаконным финансированием, которая фактически не изменилась с 70-х.

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Сенат США утвердил 25 января 74-летнюю Джанет Йеллен на пост министра финансов. Ее кандидатуру предложил президент США Джо Байден. Йеллен стала первой женщиной, возглавившей Минфин США. Йеллен - американская экономистка и государственная деятельница. Исследовательница в Брукингском институте и профессор Университета Калифорнии в Беркли. Йеллен занимала пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) США с 2014 по 2018 годы - первая женщина на этом посту.