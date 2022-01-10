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"Мигранты Лукашенко" снова штурмовали границу Польши: пострадала правоохранитель
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Фото: belta.by

9 января, почти 50 мигрантов пытались нелегально попасть в Польшу из Беларуси.

Об этом сообщил пресс-центр пограничной службы Польши в Twitter.

"Вчера польско-белорусскую границу пыталось нелегально пересечь 49 человек", - говорится в сообщении.

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В ночь на 10 января группа иностранцев снова штурмовала границу. Они с белорусскими спецслужбами бросали в польские патрули камни, бревна, ослепляли их лазером, рассказала спикер пограничной службы Польши Анна Михальская, передает Pер.

От агрессивных действий мигрантов получила травмы женщина-пограничник. У нее диагностировали перелом носа. Она на лечении, добавила Михальска.

Польша и страны Балтии обвиняют Беларусь и Россию в гибридной агрессии с применением искусственно спровоцированного миграционного кризиса. С начала августа польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь около 40 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

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Дата
10
января

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