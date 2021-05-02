МИД Швеции вызвало посла России: что случилось

МИД Швеции в субботу, 1 мая, вызвало посла России в Стокгольме, чтобы выразить протест из-за введения Москвой запрета на въезд для восьми граждан ЕС.

Как отметил представитель шведского МИД в комментарии информагентству AFP, "в отличие от санкций ЕС (...) российские санкции - своевольные, юридически нечеткие и политически мотивированные", пишет УНН.

Среди тех, кто оказался в российском санкционного списка, и руководитель лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности шведского Исследовательского института обороны Оса Скотт. В сентябре 2020 он подтвердил отравления российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом "Новичок".

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Тогда правительство Германии обратился к Швеции с просьбой провести независимую проверку немецких данных об отравлении Навального и передал Стокгольма взятые у политика пробы.

Министерство иностранных дел РФ запретило въезд вице-президентке Европейской комиссии Вере Юровой и главе Европарламента Давиду Сассоли.Евросоюз в России обвинили в продолжении односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций.