Россия запретила въезд европейским политикам

МИД РФ объявил зеркальные санкции Евросоюзу. Фото: pexels.com

Министерство иностранных дел РФ запретило въезд вице-президентке Европейской комиссии Вере Юровой и главе Европарламента Давиду Сассоли.

Евросоюз в России обвинили в продолжении односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций, пишет МИД РФ.

"Только в марте 2021 года неправомерным ограничением ЕС были подвергнуты шесть россиян", - говорится в заявлении.

Под российские санкции попал также ряд других европейских политиков.

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Это председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш, директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр, руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах, председатель Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт и глава Языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск.

Лондон ввел санкции против 14 граждан Российской Федерации в рамках борьбы с коррупцией в мире. Им будет запрещен въезд в Великобританию, а счета будут заморожены. Список опубликовало МИД Великобритании в понедельник, 26 апреля.